В Казахстане изменят нормы труда и отдыха для водителей международных перевозок

МИИР РК подготовило изменения в Правила организации труда и отдыха водителей, а также применения тахографов, сообщает Zakon.kz.

Так, ежедневная продолжительность управления автотранспортом увеличивается с 8 до 9 часов. А еженедельная продолжительность управления повышается с 40 до 56 часов. При этом общая суммарная продолжительность управления в течение любых двух последовательных недель не должна превышать 90 часов. Ранее этот норматив составлял 80 часов.

Как поясняется, изменения вносятся в связи с тем, что данные нормы не соответствуют базовым условиям – неопределенность и равенство, а также требованиям Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки.

Согласно этому документу ежедневная продолжительность управления не должна превышать 9 часов. Она может быть увеличена максимум до 10 часов не более двух раз в течение недели.

Установление для отечественных перевозчиков требований по режиму труда и отдыха водителей, отличающихся от норм ЕСТР, может привести к некорректной работе тахографов и, соответственно, к штрафным ситуациям на дорогах за пределами РК, где действуют правила ЕСТР, так как транспортные службы любой страны имеют право проверять карту тахографа водителя за последние 28 дней, говорится в документе.

Вместе с тем предусматривается, что после периода управления в течение 4,5 часов водитель должен сделать перерыв не менее чем на 45 минут, если не наступает период отдыха. Ранее эта норма звучала так: после периода управления в течение 4-х часов водитель делает перерыв не менее чем на 30 минут, если не наступает период отдыха.

Кроме того, вносится поправка о том, что время ожидания и время, не используемое для управления и проведенное в движущемся транспортном средстве, на пароме или в поезде, не рассматривается в качестве "другой работы".

Поправки также коснулись периодов отдыха. Так, говорится, что водитель должен ежедневно отдыхать не менее 11 часов, и еженедельно – не менее 45 часов. Сейчас эти периоды составляют 12 и 48 часов соответственно. То есть время для отдыха сокращается.

Как поясняется, ежедневный отдых может быть разбит на два периода, первый из которых должен быть непрерывным периодом продолжительностью не менее 3 часов и второй – продолжительностью не менее 9 часов.

Указывается, что водители экипажа, состоящего из нескольких человек, должны отдыхать не менее 45 часов каждую неделю (вместо 48 часов).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 4 октября.