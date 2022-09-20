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Кайрат Сатыбалдыулы признал вину и возместил "Казахтелекому" 12 млрд тенге

Кайрат Сатыбалдыулы признал вину и возместил "Казахтелекому" 12 млрд тенге Фото: gov.kz
В ходе судебного процесса по уголовному делу Кайрата Сатыбалдыулы один из адвокатов заявил о заключении медиативного соглашения между АО "Казахтелеком" и подсудимыми Бекетовым, Мухамеджанулы, Конырбаевым и Муравьевым, передает корреспондент Zakon.kz.

Председательствующий судья Нурлан Баяхметов сообщил, что суду адвокатом представлено медиативное соглашение. Он же попросил донести до суда информацию об обстоятельствах появления этого медиативного соглашения, о чем оно и для чего оно представлено суду.

Мы заключили медиативное соглашение между АО "Казахтелеком" и моими подзащитными – Бекетовым, Конырбаевым, Мухаметжанулы и Муравьевым.… так как статья подпадает под прекращение за примирением сторон. Сущность в том, что мои подзащитные Бекетов, Мухаметжанулы, Конырбаев и Муравьев согласны с обвинением, признают вину в полном объеме, в том числе в нанесении имущественного ущерба на сумму 28 млрд тенге и 12 млрд тенге. Со стороны Кайрата Сатыбалдыулы эта сумма была возмещена. Адвокат подсудимых

Судья же, в свою очередь, уточнил, что в медиативном соглашении имеются фамилии представителей АО "Казахтелеком" в лице Кишкенбаевой, Кайрата Сатыбалдыулы, его представителя Асель Бахтияркызы, Конурбаева и Муравьева.

Это лица, которые участвуют по эпизодам "Скидки" и "Последняя миля". Но они не участвуют по эпизоду АО "ЦТС". Судья Нурлан Баяхметов

Позже в пресс-службе столичного суда пояснили, что Кайрат Сатыбалдыулы признал вину в полном объеме и заключил два медиативных соглашения о признании вины и причинении ущерба.

Потерпевшие АО «Центр транспортного сервиса» - более 28,6 млрд. тенге - сумма ущерба возмещена полностью. Данный Центр претензий к подсудимому не имеет.Пресс-служба столичного суда

13 марта Кайрата Сатыбалдыулы задержали и водворили в изолятор временного содержания. 

24 августа Антикор завершил досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы.

По информации Антикоррупционной службы, по делу проходят пятеро подозреваемых. Один из них содержится под стражей, двое – под домашним арестом.

В ходе расследования государству были возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге.

В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

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