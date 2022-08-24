Антикор завершил досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы
По информации Антикоррупционной службы, по делу проходят пятеро подозреваемых. Один из них содержится под стражей, двое – под домашним арестом.
В ходе расследования государству были возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге.
В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.
Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых.
B стране и за рубежом были дополнительно установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 млрд тенге.
Напомним, 13 марта был задержан Кайрат Сатыбалдыулы. 15 марта его арестовали на два месяца.
16 марта Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. Ее подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.