Антикор завершил досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы

Досудебное расследование велось по по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По информации Антикоррупционной службы, по делу проходят пятеро подозреваемых. Один из них содержится под стражей, двое – под домашним арестом.

В ходе расследования государству были возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге.

В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых.

B стране и за рубежом были дополнительно установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 млрд тенге.

Напомним, 13 марта был задержан Кайрат Сатыбалдыулы. 15 марта его арестовали на два месяца.

16 марта Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. Ее подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.