Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Антикор завершил досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы

расследование, антикор Фото: nb.kz
Досудебное расследование велось по по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По информации Антикоррупционной службы, по делу проходят пятеро подозреваемых. Один из них содержится под стражей, двое – под домашним арестом.

В ходе расследования государству были возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге.

В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых.

B стране и за рубежом были дополнительно установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 млрд тенге.

Напомним, 13 марта был задержан Кайрат Сатыбалдыулы. 15 марта его арестовали на два месяца.

16 марта Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. Ее подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.

Читайте также

Заработал единый telegram-чат для выявления системных проблем бизнес-сообщества – Антикор Алматы

Задержан судья Костанайского облсуда при получении крупной взятки

ЦОНы незаконно начисляли госпошлину за документы лицам с инвалидностью

Данияр Кунафин
Антикор
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Борец Казахстана
Даулет Турлыханов ответил российским борцам, желающим выступать за Казахстан
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака
Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака
ограничения, ограничения, алматы
В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения
Статус в сети для избранных: в WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появится новая функция
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
МИД РК выразил протест послу Украины
МИД РК выразил протест послу Украины
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления