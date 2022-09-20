Известный российский актер разбился в ДТП

Российский актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в дорожно-транспортном происшествии в Ярославской области, сообщает Zakon.kz.

Сергей Пускепалис – заслуженный деятель России. Кроме того, с августа 2019 года является художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова.

В кино снимается с 2003 года. Первая роль была эпизодической — в художественном фильме режиссера Алексея Учителя "Прогулка" (2003).

Он прославился ролями фильмах "Как я провел этим летом", "Метро", "Ледокол".

Ему было 56 лет.

Сообщения о трагедии появились в известных telegram-каналах.