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Известный российский актер разбился в ДТП

Сергей Пускепалис разбился, актёр, авария Фото: Instagram/puskepalis_fan
Российский актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в дорожно-транспортном происшествии в Ярославской области, сообщает Zakon.kz.

Сергей Пускепалис – заслуженный деятель России. Кроме того, с августа 2019 года является художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова.

В кино снимается с 2003 года. Первая роль была эпизодической — в художественном фильме режиссера Алексея Учителя "Прогулка" (2003).

Он прославился ролями фильмах "Как я провел этим летом", "Метро", "Ледокол".

Ему было 56 лет.

Сообщения о трагедии появились в известных telegram-каналах.

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