В Алматинской области обсудили реализацию Послания Токаева

На информационной площадке Алматинской области состоялся брифинг об основных задачах Министерства труда и социальной защиты населения РК по реализации Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева от 1 сентября.

По словам спикеров, в Послании представлен новый пакет мер по повышению эффективности системы социальной поддержки населения. Определен ряд целей, направленных на совершенствование пенсионной системы и действующих мер социальной поддержки семей, поставлены конкретные задачи по ее реализации.

Спикерами на брифинге выступили руководитель филиала АО "Государственный фонд социального страхования" по Алматинской области Ерлан Аманбаев, руководитель департамента Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК по Алматинской области Айдынжан Нарматов, руководитель управления координации и занятости Айгуль Ахметова.

Айдынжан Нарматов подробно разъяснил, как будет работать каждое из нововведений, в том числе рассказал об этапах по внедрению Цифровой карты семьи в Казахстане, о повышении пенсионных выплат, разработке новой инвестиционной стратегии ЕНПФ и так далее.

По сути карта – это ежедневный "электронный уведомитель" граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса. Еще один новый инструмент проактивного формата оказания государством услуг. То есть, государство через информационную систему будет само предлагать гражданину получить тот или иной вид господдержки, без необходимости обращения в соответствующие органы. На первоначальном этапе была проведена работа по определению уровня благосостояния семей и положенных им мер государственной поддержки на основе данных информационных систем госорганов. Уже сегодня в Цифровой карте содержатся данные о порядка 6 млн семей и 19 млн их членов и сформирован так называемый портрет семьи. Данные карты обновляются по мере изменения статуса семьи и ее членов, – сказал спикер.

Также спикеры отдельно остановились на каждом нововведении и подробно рассказали о поэтапном внедрении.

Период ухода за ребенком увеличится с одного года до полутора лет

Данная норма будет распространяться как на работающих, так и на неработающих родителей. Этим правом воспользуются до полумиллиона родителей. При этом каждый родитель, претендующий на выплату пособия по уходу за ребенком, должен знать, что чем больше стаж его участия в системе социального страхования, тем выше размер выплаты. Она сегодня составляет 40% от дохода, с которого производились отчисления в ГФСС. Неработающие же родители или имеющие стаж работы менее шести месяцев за последние два года до рождения ребенка, смогут претендовать на пособия и выплаты только из государственного бюджета.

Женщины будут выходить на пенсию в 61 год

С 2023 года на уровне 61 года на пять лет будет приостановлено запланированное повышение пенсионного возраста женщин.

Пенсионные выплаты будут повышены в Казахстане

С 1 января 2023 года до 2027 года размер минимальной базовой пенсии будет доведен с 54 до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – со 100% до 120%, соответственно. За этот период размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется всех 2 млн пенсионеров. Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27%.

Повышение размера минимальной заработной платы

В своем Послании народу Казахстана глава государства озвучил, что МЗП будет увеличена до 70 тыс. тенге. Это позволит прямым образом охватить 1,8 млн человек, получающих заработную плату на уровне МЗП.