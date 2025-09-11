В Атырау обсудили меры по реализации Послания президента

Сегодня в Атырау под председательством акима области Серика Шапкенова состоялось совещание по вопросам реализации Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решение через цифровую трансформацию".

В нем приняли участие депутаты, руководители управлений, представители бизнеса и гражданского общества, а также акимы города и районов.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Серик Шапкенов подчеркнул, что Послание президента является стратегическим документом, открывающим новый этап развития страны. В регионе уже ведется работа по основным направлениям, обозначенным в документе. Особое внимание уделяется внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта. Так, в Атырау реализуется проект "Nazar": в 64 школах установлено более 2 тысяч камер видеонаблюдения, а в будущем система с применением ИИ позволит оценивать вовлеченность учеников и интерес к занятиям. Второй проект – "Aqyldy Qala", предусматривающий использование умных камер для повышения безопасности в городе.





Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Аким области отметил, что до 2029 года планируется реализация 46 инвестиционных проектов на сумму около 7 трлн тенге, что создаст порядка 6 тысяч рабочих мест. Кроме того, в регионе строятся пять крупных нефтегазохимических комплексов стоимостью 6,5 трлн тенге, которые обеспечат тысячи рабочих мест.



В сельском хозяйстве акцент сделан на возврат и эффективное использование земель, развитие агрохабов и внедрение водосберегающих технологий. Уже введены в эксплуатацию комбикормовый завод и откормочная площадка, а до 2027 года планируется реализация еще 12 проектов общей стоимостью 48 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В транспортной сфере в 2024 году отремонтировано более 300 км дорог, показатель их качества вырос до 78%. К 2025 году он достигнет 82%. Ведется строительство северной объездной Атырау и подготовка к модернизации автодорог "Атырау – Доссор" и "Атырау – Уральск". К 2027 году появится 15 новых международных авианаправлений, а пропускная способность аэропорта увеличится до 3 млн пассажиров в год.

В экологии уже достигнуто снижение выбросов на 24% по сравнению с 2021 годом, рекультивировано 476 га полигона "Тухлая балка", продолжается модернизация очистных сооружений и полигонов бытовых отходов.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Большое внимание уделяется социальной сфере: строятся новые школы, медицинские учреждения и спортивные комплексы. Врачи обеспечиваются жильем и льготным кредитованием. Для повышения безопасности в регионе установлено более 60 тысяч камер, внедряются интеллектуальные системы контроля.

На совещании также выступили ветеран водного хозяйства Айгуль Арыстанова, председатель областного филиала партии "Ауыл" Нуртас Байжанов, менеджер IT Hub Равиль Каржауов и ветеран дорожной инфраструктуры Ержан Рыскалиев, отметившие значимость инициатив, обозначенных в Послании.

Подводя итоги, Серик Шапкенов подчеркнул: "Главная цель всех инициатив – улучшение качества жизни населения и устойчивое развитие области. Добиться этого можно только совместными усилиями".