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Курсанты Военно-технической школы Алматы приняли присягу

курсанты присяга Алматы Фото: пресс- служба Алматинского гарнизона
Около 100 воспитанников Военно-технической школы Алматы приняли воинскую присягу, обучившись по специальностям "гранатометчик", "пулеметчик" и "снайпер".

Церемония прошла на территории Военно-технической школы. После произнесения торжественной клятвы для гостей мероприятия была организована концертная программа. Воспитанники Алматинской ВТШ прошли торжественным маршем.

курсанты присяга Алматы

Фото: пресс- служба Алматинского гарнизона

Со словами поздравления выступили председатель президиума Республиканского общественного объединения "Совет генералов", ветеран Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Махмут Телегусов, директор РГКП Алматинского филиала ВТШ полковник запаса Мирас Жильгильдин, родители выпускников.

курсанты Алматы

Фото: пресс- служба Алматинского гарнизона

Мы прошли тактическую, физическую и огневую подготовку, научились многому. Хотелось бы выразить огромную благодарность преподавательскому составу Военно-технической школы за проявленные профессионализм и терпение при организации нашего обучения.Воспитанник ВТШ Далел Караулов

курсанты

Фото: пресс- служба Алматинского гарнизона

Стоит отметить, что отбор будущих курсантов в ВТШ проводится не более семи-восьми раз в год представителями местных органов военного управления. Ежегодно только в алматинском филиале военно-технической школы проходит обучение около 700 человек, из ее стен выходит самое большое количество выпускников в стране.

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