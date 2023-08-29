В Алматы курсанты военного вуза приняли присягу

В преддверии Дня Конституции более 300 курсантов Военного института сухопутных войск имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова в торжественной обстановке приняли военную присягу, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие состоялось в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. В нем приняли участие ветераны Вооруженных сил, представители акимата, родители и родственники первокурсников.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Со знаменательным событием курсантов поздравил начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных сил РК генерал-майор Каныш Абубакиров.

"Сегодня вы принимаете первую в своей жизни присягу на верность народу Казахстана и своему президенту. Вы выбрали трудную, но очень почетную профессию защитника Отечества. Я хочу, чтобы каждое слово торжественной клятвы вы поняли сердцем и соблюдали с честью", – сказал Каныш Абубакиров.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Генерал-майор напомнил курсантам, что впереди их ждут четыре года учебы.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Вам предстоит проявить усердие и старание в обучении, выдержку и выносливость в предстоящих полевых выходах, стрельбах и вождении военной техники. Учитесь прилежно и с честью несите звание курсанта военного института", – заключил он.

Для гостей в этот памятный день были организованы показательные выступления курсантов с элементами рукопашного боя и строевые приемы с оружием.