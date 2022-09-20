Премьер-министр Испании призвал к перестройке ООН

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал к перестройке ООН и своевременному реагированию на продовольственный кризис в Европе, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию Politico он назвал энергетическую систему Европы "рынком, который не работает".

Рассуждая о проблеме продовольственной безопасности, Санчес добавил, что в ООН "должны многосторонне реагировать на этот продовольственный кризис", избегая при этом дублирования программ.

По его словам, реагирование также включает в себя поддержку усилий генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по заключению соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.

Ранее постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон поднимет вопрос о реформе Совета Безопасности (СБ) ООН из-за действий России на Украине. По ее словам, Соединенные Штаты выступают за расширение географического представительства в СБ и реформу использования права вето.