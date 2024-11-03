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В Испании число погибших в результате наводнения достигло 214

наводнение в Испании, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 19:18 Фото: скриншот видео
Премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что в Испании число погибших в результате наводнения достигло 214, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, правительство направит еще 5 тыс. военных для помощи в поисках пропавших без вести и очистке территории в дополнение к 2,5 тыс. мобилизованным ранее солдатам.

"Это крупнейшая операция армии Испании в мирное время. Правительство будет мобилизовать все необходимые ресурсы, пока они нужны", – сказал он в телевизионном обращении к гражданам.


Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Королю Фелипе VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия в Испании. Zakon.kz поговорил с казахстанкой, которая находится буквально в эпицентре стихийного бедствия. Подробнее можно узнать здесь.

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