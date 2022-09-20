Касым-Жомарт Токаев пригласил Урсулу фон дер Ляйен в Казахстан

На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Казахстана провел двусторонние переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили перспективы развития расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом, передает Акорда.

Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года. В частности, затрагивались вопросы реализации совместных проектов в энергетической и транспортно-логистической отраслях.

Глава государства проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о реализуемых в Казахстане масштабных политических и экономических реформах, направленных на построение Справедливого Казахстана.

Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление стратегического партнерства.

Президент Европейской комиссии высоко оценила реализуемые под руководством президента Казахстана масштабные реформы в стране.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Урсулу фон дер Ляйен совершить официальный визит в Казахстан.