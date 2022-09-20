Токаев призвал модернизировать и реформировать ООН

Выступая на открытии общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что мировые кризисы препятствуют срочным действиям по борьбе с изменением климата и укреплением устойчивого развития, сообщает Zakon.kz.

77 лет назад отцы-основатели закрепили в уставе ООН принципы и нормы международного права, которыми мы успешно руководствовались с тех пор. Нет ничего более важного сегодня, чем возвращение к основополагающим принципам организации. В частности, мы должны переосмыслить связь между тремя важнейшими принципами – суверенное равенство государств, территориальная целостность государств и мирное сосуществование государств. Эти три принципа взаимозависимы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, эти три принципа являются взаимозависимыми. Соблюдение одного из этих принципов означает соблюдение двух других. Нарушение одного из них означает нарушение двух других.

При ослаблении глобального режима разоружения, как обычного, так и ядерного, три этих принципа оказываются под угрозой. И наоборот, соблюдение всех трех принципов ведет к их усилению.

Вместе они представляют собой основу для расширенного межгосударственного сотрудничества на каждом из уровней: субрегиональном, региональном и глобальном.

Это дивиденд глобального благополучия.

Система ценностей, упроченная в рамках ООН, остается лучом надежды для миллионов людей в различных уголках нашей планеты. Мы должны с решимостью встать на защиту этих ценностей, поставив во главу угла ООН, а также дух сотрудничества, лежащий в их основе. Другими словами, мы не можем развести руками и смириться с поляризацией и разрозненностью. Мы не имеем права позволить себе нерешительность или узость интересов, которые могут подорвать наше общее наследие и наше общее благо. Слишком многое стоит на кону. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В этой связи Казахстан готов сотрудничать со всеми соответствующими субъектами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что убежден в том, что только совместными усилиями стран можно преодолеть вызовы нашего времени.

Для достижения наших общих целей мы должны двигаться в следующих направлениях. Многочисленные и зачастую взаимосвязанные кризисы недавних лет обнажили значительные пробелы в глобальном управлении. Они показывают необходимость модернизировать и реформировать ООН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана считает, что ООН должна быть готова к грядущим вызовам и возникающим возможностям. В этой связи Казахстан приветствует предложения, представленные в докладе Генерального секретаря "Наша общая повестка дня".

Нам предоставляется значимая возможность подтвердить положения Устава ООН, придать новый импульс многосторонности, укрепить реализацию существующих обязательств, согласовать конкретные ответы на новые вызовы и восстановить доверие между государствами-членами. Мы с нетерпением ждем участия в консультациях в рамках Министерской встречи в следующем году, а также проведения Саммита будущего в 2024 году. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что нам необходимо перейти от простого реагирования на глобальные вызовы и кризисы к их предотвращению и улучшенному прогнозированию возникающих тенденций, а также интеграции наших оценок в рамках стратегического планирования и выработки политических курсов.

Именно с этой целью 30 лет назад Казахстан предложил создать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В контексте новых вызовов и угроз мы надеемся на трансформацию СВМДА в полноценную международную организацию на предстоящем в октябре Саммите в Астане с целью содействия посредничеству и миротворчеству. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

До 2030 года осталось всего восемь лет. Тем временем достижению Целей устойчивого развития воспрепятствовали пандемия COVID-19, "тройной планетарный кризис" (изменение климата, потеря биоразнообразия и загрязнение окружающей среды), а также очаги конфликтов в разных частях света.

Нам нужно вернуться в прежнее русло, пока не стало слишком поздно. Нашим ключевым приоритетом должно быть построение устойчивости перед лицом возможной нестабильности и обеспечение сбалансированного, равного и инклюзивного восстановления. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Таким образом, необходимо наладить честный диалог между Востоком и Западом, а также установить новую глобальную парадигму безопасности, основанную на принципах взаимного доверия и многостороннего сотрудничества.

По словам президента, учитывая текущую кризисную ситуацию и усиление геополитического противостояния, существует острая необходимость в процессе под эгидой ООН, который будет вести работу по ослаблению международной напряженности и предотвращению конфликтов.