Токаев: Борьба с изменением климата рискует превратиться в опасное клише

Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что необходимость срочных действий по борьбе с изменением климата рискует превратиться в клише, сообщает Zakon.kz.

Он высказался о проблеме изменения климата.

"Необходимость срочных действий по борьбе с изменением климата рискует превратиться в клише. Но это опасное клише, потому что для придания приоритета защите окружающей среды срочно требуются немедленные, эффективные и трансформационные шаги. Центральная Азия – один из ее передовых рубежей. Даже если мы успешно ограничим повышение глобальной температуры до 1,5 градусов к 2030 году, что выглядит все менее вероятным, в Центральной Азии мы столкнемся с повышением температуры на 2-2,5 градуса". Касым-Жомарт Токаев

Несмотря на долгий путь, пройденный Парижским соглашением по климату, по его словам, все должны сохранять приверженность безуглеродному будущему. Климатическая повестка дня не должна использоваться для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество.

"Вместо этого мы должны сосредоточиться на позитивных изменениях, таких как Позитивные меры по борьбе с изменением климата, определенные ООН, включая инвестиции в создание «зеленых» рабочих мест, прекращение субсидирования использования ископаемых видов топлива и обеспечение справедливости, инклюзивности и участия женщин во всех климатических действиях на различных уровнях. Однако без должного финансирования амбициозные планы по борьбе с изменением климата останутся нереализованными. В связи с этим мы предлагаем запустить в Казахстане программу Партнерства по справедливому энергетическому переходу (Just Energy Transition Partnership)". Касым-Жомарт Токаев

Постепенный, устойчивый и социально ответственный переход от использования угля, по его мнению, стал бы большим преимуществом для достижения глобальных целей в области изменения климата.

"Инициатива Казахстана по открытию в Алматы Проектного офиса для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике может способствовать решению этих вопросов. Мы с нетерпением ждем проведения в Казахстане в 2026 году Регионального климатического саммита под эгидой ООН". Касым-Жомарт Токаев

Он также дал высокую оценку всем усилиям и планам, которые предложены различными государствами и группами стран в поддержку политического урегулирования украинского кризиса.