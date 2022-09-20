Токаев предложил создать Международное агентство по биологической безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН напомнил, что в прошлом Казахстан пострадал от испытаний ядерного оружия, сообщает Zakon.kz.

Поэтому мы прекрасно пониманием опасность усиления напряжения в отношениях между ядерными державами, - отметил президент.

Вследствие этого ядерное разоружение стало важной частью внешней политики Казахстана, и мы продолжим бороться за мир, свободный от ядерного оружия. Несмотря на некоторый прогресс в этой области, к сожалению, в целом ситуация далека от идеала. Мы встревожены растущим соперничеством и риторикой ядерных держав. Мы также встревожены отсутствием прогресса в рамках Обзорных конференций ДНЯО. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, перед нами стоит чрезвычайно сложная задача по разработке новых механизмов в области обеспечения разоружения и нераспространения.

Пандемия COVID-19 также показала необходимость в принятии срочных мер, направленных на уменьшение биологических рисков и угроз.

Нас всех должен беспокоить тот факт, что мы до сих пор следуем положениям Конвенции о биологическом оружии, которой уже 50 лет, не предпринимая никаких усилий по созданию института или органа для международного сотрудничества. В данной связи я хотел бы напомнить о выдвинутой мной ранее инициативе по созданию Международного агентства по биологической безопасности. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Такая инициатива, по его словам, наряду с угрозами международной безопасности проблема изменения климата также требует более широкого международного сотрудничества и солидарности.

Люди по всему миру сталкиваются с серьезными угрозами, вызванными погодными условиями и изменениями в окружающей среде.

Если мы хотим изменить ситуацию к лучшему, нам необходимо действовать, причем действовать быстро. Многими из нас уже были предприняты смелые шаги в данном направлении. Казахстан принял обязательства по полной трансформации зависящего от нефти и газа энергетического сектора нашей страны в углеродно-нейтральную экономику к 2060 году. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Для спасения нашей планеты необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также президент добавил, что борьба с изменением климата не может происходить ценой развития или модернизации.

Поэтому на Конференции по климату COP27, которая пройдет позже в этом году, государства-члены, а также глобальное бизнес-сообщество должны вновь увеличить свои обязательства по финансированию климатически значимой деятельности.