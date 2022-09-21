Токаев пригласил генсека ООН в Казахстан

Программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк завершилась переговорами с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили состояние и перспективы укрепления многостороннего сотрудничества между Казахстаном и ООН, сообщает Акорда.

Особое внимание собеседники уделили усилиям, направленным на выработку коллективных подходов к решению насущных вызовов современности.

Президент высоко оценил лидерство Антониу Гутерриша на посту генерального секретаря ООН и заявил о полной поддержке его инициативе о созыве «Саммита будущего» в 2024 году.

Касым-Жомарт Токаев высказал надежду, что итоги этого важного мероприятия будут способствовать осуществлению Целям устойчивого развития.

Стороны также рассмотрели ход реализации инициативы Токаева по созданию в городе Алматы Хаба ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Генеральный секретарь ООН заявил о поддержке этой важной инициативы.

Он также высоко оценил, реализуемые под руководством президента Казахстана масштабные реформы в стране.