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Токаев пригласил генсека ООН в Казахстан

президент Казахстана и генсек ООН Фото: Акорда
Программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк завершилась переговорами с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили состояние и перспективы укрепления многостороннего сотрудничества между Казахстаном и ООН, сообщает Акорда.

Особое внимание собеседники уделили усилиям, направленным на выработку коллективных подходов к решению насущных вызовов современности.

Президент высоко оценил лидерство Антониу Гутерриша на посту генерального секретаря ООН и заявил о полной поддержке его инициативе о созыве «Саммита будущего» в 2024 году.

Касым-Жомарт Токаев высказал надежду, что итоги этого важного мероприятия будут способствовать осуществлению Целям устойчивого развития.

Стороны также рассмотрели ход реализации инициативы Токаева по созданию в городе Алматы Хаба ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Генеральный секретарь ООН заявил о поддержке этой важной инициативы.

Он также высоко оценил, реализуемые под руководством президента Казахстана масштабные реформы в стране.

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ООН Гутерриш Антониу Токаев Касым-Жомарт
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