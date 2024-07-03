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Гутерриш: Казахстан служит ярким примером последовательной борьбы за мир

Токаев Гутерришу: Всецело поддерживаем деятельность ООН в нынешних непростых условиях, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 18:44 Фото: akorda.kz
3 июля состоялись переговоры президента Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, в начале встречи глава государства выразил признательность генеральному секретарю ООН за то, что он принял приглашение посетить Астану для участия в саммите ШОС.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Антониу Гутерриша является прекрасной возможностью для укрепления сотрудничества Казахстана с ООН.

"Ваш визит в Астану и участие в саммите ШОС являются ярким символом тесного взаимодействия между Казахстаном и ООН. Это отражает нашу вовлеченность в деятельность ООН. Казахстан и я лично как глава государства всецело поддерживаем деятельность ООН в нынешних непростых условиях", – добавил президент.

Отмечается, что Антониу Гутерриш заявил, что рассматривает свой визит как проявление солидарности и поддержки, которую ООН оказывает Казахстану и его председательству в ШОС.

"Казахстан служит ярким примером последовательной борьбы за мир. Ваша страна всегда была "строителем мостов", посланником мира, посредником в деле объединения, в том числе в очень сложных обстоятельствах. Астана является центром многих миротворческих инициатив, среди которых Астанинский процесс по Сирии. Астана всегда была платформой для мира, Казахстан обладает огромным моральным авторитетом. Вы являетесь лидерами в области ядерного разоружения, и во многих других сферах продемонстрировали свою приверженность миру", – сказал генеральный секретарь ООН.

Также Антониу Гутерриш высоко оценил председательство Астаны в Шанхайской организации сотрудничества. Он выразил твердую поддержку осуществляемым в Казахстане масштабным политическим и экономическим реформам, а также подчеркнул важную роль нашей страны в деле обеспечения глобальной безопасности и мира.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросам укрепления региональной кооперации между государствами Центральной Азии. Генеральный секретарь ООН дал высокую оценку процессам экономической интеграции в регионе и отметил его огромный потенциал в деле решения глобальных вопросов.

Кроме того, были обсуждены приоритетные направления многопланового сотрудничества между Казахстаном и ООН, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин после переговоров в расширенном формате и подписания Совместного заявления провели брифинг для представителей средств массовой информации. 

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ШОС ООН Гутерриш Антониу Токаев Касым-Жомарт 2024 год Политика
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