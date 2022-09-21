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Немка рассказала, как стала учителем казахского языка в Акмолинской области

Немка рассказала, как преподает казахский язык Фото: Zakon.kz
Все больше представителей различных этносов приобщаются к изучению и развитию государственного языка. Среди них – Карина Роот, немка по паспорту, но казашка в быту и культуре, сообщает Zakon.kz.

Учитель казахского языка и литературы Карина Роот призналась, что еще в детстве заинтересовалась мелодичным и поэтичным языком. Заговорила тогда же, благодаря тому, что среда была пронизана казахским бытом и культурой, сообщает телеканал "Астана".

Когда Карина заходила в класс на свои первые уроки, ученики доставали учебники русского. Но чистая речь на языке Абая их поразила.

С детства я любила изучать казахский язык. Еще в школе решила, что хочу стать учителем. Сейчас, я являюсь председателем Ассоциации молодых преподавателей Кокшетау. То есть, я помогаю решить проблемы, с которыми сталкиваются молодые учителя. Карина Роот

Новые точки развития государственного языка создает и Акмолинская Ассамблея Народа Казахстана. В ААНК регулярно проводят мероприятия и встречи для популяризации общения на казахском.

Для развития языка в Ассамблее предусмотрен круглый стол. Мы также проводили специальную акцию, задавали жители вопросы на казахском, и смотрели на каком языке нам ответят. После этого мы пришли к выводу, что в Кокшетау разговаривают на казахском. Карина Роот

Карина преуспела не только в популяризации государственного языка, но и на профессиональном поприще. Она сама - победитель ряда языковых конкурсов, крупные успехи делают и ее ученики.

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