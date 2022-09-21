Экстренную остановку поезда Алматы – Петропавловск объяснили в КТЖ
Фото: Zakon.kz
Поезд сообщением "Алматы – Петропавловск" 21 сентября произвел экстренную остановку на участке "Караганда – Астана", сообщает Zakon.kz.
Как отметили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", причина остановки – неисправность технического вагона. Жертв и пострадавших нет.
В поезде находились 184 пассажира.
21 сентября состав КЗ-03 с неисправным техническим вагоном №77098 будет доставлен на ПТО Тальго станцию Астана для замены на технический вагон №70210, находящийся в резерве, и проведение технического осмотра всех вагонов в составе. Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"
По информации пресс-службы, создана комиссия. Поезд №105/106 Алматы-2 – Петропавловск отменяется до 26 сентября.
12 сентября в Алматинской области грузовой поезд задавил 120 овец.
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