Экстренную остановку поезда Алматы – Петропавловск объяснили в КТЖ

Поезд сообщением "Алматы – Петропавловск" 21 сентября произвел экстренную остановку на участке "Караганда – Астана", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", причина остановки – неисправность технического вагона. Жертв и пострадавших нет.

В поезде находились 184 пассажира.

21 сентября состав КЗ-03 с неисправным техническим вагоном №77098 будет доставлен на ПТО Тальго станцию Астана для замены на технический вагон №70210, находящийся в резерве, и проведение технического осмотра всех вагонов в составе. Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

По информации пресс-службы, создана комиссия. Поезд №105/106 Алматы-2 – Петропавловск отменяется до 26 сентября.

12 сентября в Алматинской области грузовой поезд задавил 120 овец.