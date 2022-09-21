Борец Даулет Шабанбай получит 31 млн тенге за "бронзу" Олимпиады-2012

Министр культуры и спорта Даурен Абаев встретился с призером Олимпийских игр в Лондоне Даулетом Шабанбаем. Чиновник поздравил казахстанского палуана с бронзовой олимпийской медалью 2012 года и сообщил о государственной денежной премии, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МКС РК, принято решение о выплате государственного вознаграждения Даулету Шабанбаю в размере 65 000 долларов (31 034 900 тенге). В 2012 году он уже получил 10 тысяч долларов.

Я поздравляю всех казахстанцев с бронзовой медалью Олимпийских игр. Наш спортсмен стал призером, получил медаль спустя 10 лет, и это весьма значимое событие. Все по справедливости и благодаря профессионализму нашего батыра. Даурен Абаев

Как уже известно, МОК принял решение об исключении Артура Таймазова (Узбекистан) и Давида Модзманашвили (Грузия) из Олимпийских игр за употребление допинга. В результате перераспределения наград 10-летней давности Даулет Шабанбай завоевал бронзовую медаль.

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