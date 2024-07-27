Команда Казахстана по пулевой стрельбе поборется за "бронзу" на Олимпиаде
Фото: НОК РК
27 июля 2024 года казахстанские спортсмены поборются за бронзовую медаль Олимпийских игр по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, сообщает Zakon.kz.
Биться в финальном блоке за бронзовую медаль будут Ислам Сатпаев и Александра Ле. Соперниками будут спортсмены из Германии.
За "золото" сразятся Китай и Южная Корея, отмечает НОК РК.
Вторая казахстанская команда, которую представили Константин Малиновский и Арина Алтухова, стала 27-й.
Финалы пройдут сегодня, 27 июля. Начало – в 13:30.
Ранее Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало расписание казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, которые покажут 27 июля.
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