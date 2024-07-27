Команда Казахстана по пулевой стрельбе поборется за "бронзу" на Олимпиаде

Фото: НОК РК

27 июля 2024 года казахстанские спортсмены поборются за бронзовую медаль Олимпийских игр по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, сообщает Zakon.kz.

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