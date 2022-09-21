В Казахстане планируют снизить нагрузку на малый бизнес

Депутаты Мажилиса Парламента РК поддержали в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие внедрение единого платежа из фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса со снижением суммарной нагрузки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон РК "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

Законопроект представил министр национальной экономики Алибек Куантыров. По его словам, документ можно разделить на несколько блоков. Первый направлен на снижение нагрузки на фонд оплаты труда.

В настоящее время из фонда оплаты труда уплачивается несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Предлагается данные платежи объединить в один платеж. Предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам. Единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Платеж, по его словам, будет применяться на добровольной основе субъектами микро- и малого бизнеса, применяющими специальные налоговые режимы.

Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа. Таким образом, единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку. Алибек Куантыров

В случае принятия проекта закона субъекты бизнеса будут проверять добросовестность своих контрагентов, тем самым проявляя должную осмотрительность.

Проектом закона также предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при банкротстве физических лиц.

Третий блок поправок направлен на стимулирование отечественных товаропроизводителей. В частности, предлагается норма по уменьшению НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства.

А для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара – сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара.

Кроме того, в документе есть норма, касающаяся реализации аффинированного золота. Сейчас реализация Национальному банку такого золота освобождается от НДС. Предлагается распространение нормы и на реализацию золота ювелирам.

Также проектом закона решается вопрос укрупнения электрических сетей. Для этого предлагается исключение возникновения налоговых обязательств при безвозмездном получении электрических сетей энергопередающей организацией.

Четвертый блок поправок предусматривает меры дальнейшего развития транспортной системы. Так, в сфере железнодорожного транспорта предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при оказании услуг магистральной железнодорожной сети пассажирским перевозчикам с применением нулевого тарифа.

В сфере гражданской авиации вносятся нормы по исключению сборов за выдачу сертификатов, так как услуги оказываются самофинансируемой организацией.

Предлагается также расширение применения нулевой ставки НДС при заправке транзитных воздушных судов. Сейчас льгота действует только для аэропортов.

Для развития автомобильных перевозок предлагается освобождение от сбора за первичную регистрацию седельных тягачей годом выпуска до семи лет.