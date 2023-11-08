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Кардинально снизить нагрузку на бизнес хотят в Казахстане

Кардинально снизить нагрузку на бизнес хотят в Казахстане Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам ведения бизнеса. Документ предусматривает сокращение неактуальных требований к предпринимателям, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров представил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса" в Мажилисе 8 ноября.

Законопроект разработали для улучшения бизнес-климата в стране. Он предусматривает внесение изменений и дополнений в 82 законодательных акта, в том числе семь кодексов и 75 законов.

"Поправки направлены на упорядочение форм контроля и надзора, регламентацию мер оперативного реагирования в сферах надзора только на законодательном уровне", – сообщил глава МНЭ.

Законопроект на уровне законов определяет механизмы применения мер оперативного реагирования в 10 сферах:

  • санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • карантина растений;
  • архитектуры, градостроительства и строительства;
  • торгового мореплавания;
  • внутреннего водного транспорта;
  • охраны, воспроизводства и использования животного мира;
  • промышленной безопасности;
  • охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения;
  • особо охраняемых природных территорий;
  • использования атомной энергии.
"Принятие мер оперативного реагирования позволит госорганам законодательно реагировать на правонарушителей и предотвращать наступление общественно опасных неблагоприятных происшествий, несущих угрозу жизни и здоровью населения, возникших по вине субъекта бизнеса", – заверил министр.

В законопроекте вывели из общего порядка контроль в следующих сферах:

  • соблюдение требований пользования животным миром на рыбохозяйственных водоемах;
  • осуществление ветеринарно-санитарного и карантинно-фитосанитарного контроля на торговых рынках;
  • распространение информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, лицам в возрасте до 18 лет, а также порядок нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях;
  • оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
  • оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  • выполнение требований по безопасной эксплуатации судов;
  • государственная статистика.
"В этих сферах невозможно заранее определить субъект контроля, время их проведения, местонахождение субъекта и (или) объекта. Также отсутствует возможность заблаговременного уведомления субъектов контроля и регистрации проверок в органах прокуратуры. Это позволит органам контроля и надзора предотвратить наступление общественно опасных последствий, упорядочить систему госконтроля, гарантировать прозрачность их проведения для предпринимательской деятельности", – объяснил Алибек Куантыров. 

Проект закона также снижает административную нагрузку на бизнес за счет сокращения неактуальных требований.

"Проанализированы 2823 НПА в 44 сферах, где выявили свыше 128 тыс. требований, из которых более 10 тыс. требований не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики. Из 10 тыс. неактуальных требований 9 тыс. уже исключены на подзаконном уровне. Оставшиеся требования будут исключены в рамках Единого пула поправок, внесенного в данный законопроект. Единый пул включает 386 поправок в 51 законодательный акт, направленные на совершенствование предпринимательской деятельности. Он предусматривает исключение неактуальных, устаревших и излишних требований, исключение излишних административных барьеров и требований, не соответствующих базовым принципам новой регуляторной политики, исключение излишних разрешительных процедур, упрощение переоформления разрешительных документов и разрешительных процедур", – указал глава МНЭ.

Министр уверен, что реализация новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и придать импульс развитию деловой активности в новой экономической реальности.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что законопроектом предлагаются поправки, направленные на упорядочение форм контроля и надзора, регламентацию мер оперативного реагирования в сферах надзора на законодательном уровне, в части:

  • регламентации осуществления мер оперативного реагирования в 10 сферах надзора;
  • закреплении порядка осуществления государственного контроля в отношении государственных органов в 10 сферах контроля;
  • регламентации порядка осуществления контроля в семи сферах, выведенных из-под действия Предпринимательского кодекса;
  • регламентации порядка осуществления расследования в четырех сферах контроля и надзора;
  • регламентации порядка осуществления контрольных закупок в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
"Внесенные законопроектом изменения и дополнения направлены на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упорядочение системы государственного контроля, гарантирование прозрачности их проведения, а также уменьшение нагрузки на бизнес, снижение коррупционных рисков и обеспечение баланса интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

Кроме того, предлагаются поправки, направленные на совершенствование предпринимательской деятельности в части обеспечения прозрачности подходов тарифообразования субъектов естественных монополий и создания благоприятных условий в сфере рыбного хозяйства.

О том, как будут проверять бизнес в Казахстане с 2024 года, ранее рассказал премьер-министр Алихан Смаилов.

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