20 тонн пива пытались вывезти контрабандой из Казахстана

Фото: КГД МФ РК

В Павлодарской области на пограничном автомобильном пункте пропуска "Найза" пресечена попытка нелегального вывоза 20 тонн пива. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, сотрудники Департамента государственных доходов по Павлодарской области действовали в рамках противодействия теневой экономике. В результате чего была задержана автомашина с алкогольной продукцией – пиво в общем объеме 20 тонн. В ходе осмотра и проверки документов установлено отсутствие соответствующих документов на алкогольную продукцию. Это является нарушением Закона РК "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции". Комитет госдоходов МФ РК Собранные материалы направлены в Успенский районный суд для принятия процессуального решения. Читайте также Air Astana впервые провела тяжелую форму обслуживания С2-check В Алматы 2 района остались без воды из-за аварии на водоводе Народные приметы: что можно и нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы

Следите за новостями zakon.kz в: