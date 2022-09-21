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20 тонн пива пытались вывезти контрабандой из Казахстана

Из Казахстана пытались вывезти 20 тонн пива Фото: КГД МФ РК
В Павлодарской области на пограничном автомобильном пункте пропуска "Найза" пресечена попытка нелегального вывоза 20 тонн пива. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, сотрудники Департамента государственных доходов по Павлодарской области действовали в рамках противодействия теневой экономике.

В результате чего была задержана автомашина с алкогольной продукцией – пиво в общем объеме 20 тонн.

В ходе осмотра и проверки документов установлено отсутствие соответствующих документов на алкогольную продукцию. Это является нарушением Закона РК "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции". Комитет госдоходов МФ РК

Собранные материалы направлены в Успенский районный суд для принятия процессуального решения.

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