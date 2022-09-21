Школу на 300 мест открыли на западе Казахстана

В селе Жамбыл района Байтерек Западно-Казахстанской области открыта новая школа. Это стало для местных жителей долгожданным событием. В торжественной церемонии открытия принял участие аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев.

Уже на протяжении нескольких лет сельчане обращались к местным властям по поводу необходимости строительства нового учебного здания, отвечающего современным стандартам образования.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Каждая построенная школа – это шаг вперед на пути социального развития региона, успешной реализации государственных программ, направленных на благополучие населения. Вопросы образования всегда в приоритете и находятся в центре внимания. Последние несколько лет дети из села Жамбыл были вынуждены ездить на учебу в соседнее село, испытывая немало трудностей. Теперь в селе построена новая школа – светлая, просторная, оборудованная необходимой современной техникой, мебелью, учебными пособиями для качественного обучения. В этом году по области планируется завершить строительство еще четырех, всего в ближайшие пять лет планируется провести ремонт 77 школ в селах области, – сказал аким области и подарил школьной библиотеке 300 книг различной художественной литературы.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Новое здание с августа прошлого года строила известная уральская строительная компания ТОО "Альтаир", стоимость его составила чуть более 1,4 миллиарда тенге. Школа рассчитана на 308 ученических мест. 26 учебных кабинетов оснащены инновационным оборудованием.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Модифицированные учебные классы и удобная библиотека с обширной медиатекой дают возможность ученикам получать знания в комфортных условиях. На первом этаже размещены столовая, большой спортивный зал. Во дворе школы есть футбольная, баскетбольная и спортивная площадки, беговая дорожка. Здесь будут учиться 174 школьника в две смены, которым будут давать знания 25 учителей. Также в новую школу организован подвоз учащихся из двух ближайших сел.

Стоить отметить, что старое здание Жамбылской общеобразовательной средней школы было построено еще в 1986 году и рассчитано на 100 мест. До 2021–2022 учебного года оно выполняло функции начальной школы, в которой обучались 79 учащихся. В этом году ей присвоен статус общеобразовательной средней школы.