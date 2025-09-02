В селе Байконыс Западного Казахстана открыли новую школу

В селе Байконыс Бәйтерекского района состоялась торжественная церемония открытия новой школы. В мероприятии принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Открытие нового образовательного учреждения стало большим событием и радостным моментом для жителей села.

Фото: акимат ЗКО

В своем поздравительном слове глава региона отметил значимость Конституции Республики Казахстан как основы единства, стабильности и равенства граждан. Также он подчеркнул, что поручения президента Касым-Жомарта Токаева по повышению качества среднего образования последовательно реализуются в области.

"Качество среднего образования – важное условие успешного развития нации. Для каждого ученика должны быть созданы комфортные условия для получения знаний и всестороннего развития. Сегодняшняя школа в Байконысе – наглядное подтверждение выполнения этой задачи", – отметил аким области.

Фото: акимат ЗКО

За последние три года в регионе построено 26 школ на 7526 мест, в том числе:

16 школ – в рамках социального инвестиционного проекта компании КПО;

7 школ – за счет местного бюджета;

3 школы – в рамках Национального проекта "Школы будущего".

Накануне нового учебного года также открылась новая школа на 60 мест в селе Ко­ныс Казталовского района.

Фото: акимат ЗКО

Новое здание школы позволит детям получать качественные знания и воспитание, а учителям – реализовывать свой профессиональный и творческий потенциал.

В завершение своего выступления Нариман Турегалиев поздравил сельчан, педагогов и учеников с этим знаменательным событием и выразил уверенность, что молодое поколение вырастет образованными, патриотичными и достойными гражданами страны.

Фото: акимат ЗКО

Новая школа – начало светлого будущего.