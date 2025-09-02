В селе Байконыс Западного Казахстана открыли новую школу
Открытие нового образовательного учреждения стало большим событием и радостным моментом для жителей села.
Фото: акимат ЗКО
В своем поздравительном слове глава региона отметил значимость Конституции Республики Казахстан как основы единства, стабильности и равенства граждан. Также он подчеркнул, что поручения президента Касым-Жомарта Токаева по повышению качества среднего образования последовательно реализуются в области.
"Качество среднего образования – важное условие успешного развития нации. Для каждого ученика должны быть созданы комфортные условия для получения знаний и всестороннего развития. Сегодняшняя школа в Байконысе – наглядное подтверждение выполнения этой задачи", – отметил аким области.
Фото: акимат ЗКО
За последние три года в регионе построено 26 школ на 7526 мест, в том числе:
- 16 школ – в рамках социального инвестиционного проекта компании КПО;
- 7 школ – за счет местного бюджета;
- 3 школы – в рамках Национального проекта "Школы будущего".
Накануне нового учебного года также открылась новая школа на 60 мест в селе Коныс Казталовского района.
Фото: акимат ЗКО
Новое здание школы позволит детям получать качественные знания и воспитание, а учителям – реализовывать свой профессиональный и творческий потенциал.
В завершение своего выступления Нариман Турегалиев поздравил сельчан, педагогов и учеников с этим знаменательным событием и выразил уверенность, что молодое поколение вырастет образованными, патриотичными и достойными гражданами страны.
Фото: акимат ЗКО
Новая школа – начало светлого будущего.