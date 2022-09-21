Денежные потоки граждан стран ЕАЭС начнут отслеживать
Представляя проект закона "О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза", заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал, что документ подписан 20 июля 2021 года в Москве.
Целью разработки данного соглашения является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС. Соглашением определен порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств или денежных инструментов. Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства-члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена. Ерулан Жамаубаев
По его словам, обмен происходит путем представления сведений, заявленных физическим лицом в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары.
При этом Жамаубаев добавил, что порядок взаимодействия предусматривает содержание запроса, сроки его исполнения, должностных ли, уполномоченных на его подписание, а также случаи, когда в исполнении запроса может быть отказано.
Также соглашение содержит нормы о конфиденциальности информации, полученной в рамках взаимодействия и информационного обмена, ее защите, хранению и уничтожению, а также меры, принимаемые государствами-членами в случае несанкционированного распространения такой информации.
Кроме того, "добро" депутатов получил законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года". Этот документ тоже подписан 20 июля 2021 года в Москве.
Жамаубаев сообщил, что протоколом внесены изменения в части приведения Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, а также используемыми в них терминологией и понятийным аппаратом.
В обоих случаях министр заверил, что ратификация законопроектов не повлечет социально-экономических и правовых последствий для страны и не потребует выделения средств из республиканского бюджета.