Денежные потоки граждан стран ЕАЭС начнут отслеживать

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили ратификацию международных документов, нормами которых устанавливается порядок обмена информацией по перемещению физлицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представляя проект закона "О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза", заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал, что документ подписан 20 июля 2021 года в Москве.

Целью разработки данного соглашения является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС. Соглашением определен порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств или денежных инструментов. Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства-члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена. Ерулан Жамаубаев

По его словам, обмен происходит путем представления сведений, заявленных физическим лицом в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары.

При этом Жамаубаев добавил, что порядок взаимодействия предусматривает содержание запроса, сроки его исполнения, должностных ли, уполномоченных на его подписание, а также случаи, когда в исполнении запроса может быть отказано.

Также соглашение содержит нормы о конфиденциальности информации, полученной в рамках взаимодействия и информационного обмена, ее защите, хранению и уничтожению, а также меры, принимаемые государствами-членами в случае несанкционированного распространения такой информации.

Кроме того, "добро" депутатов получил законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года". Этот документ тоже подписан 20 июля 2021 года в Москве.

Жамаубаев сообщил, что протоколом внесены изменения в части приведения Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, а также используемыми в них терминологией и понятийным аппаратом.

В обоих случаях министр заверил, что ратификация законопроектов не повлечет социально-экономических и правовых последствий для страны и не потребует выделения средств из республиканского бюджета.