Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о единых требованиях для аудиторов в ЕАЭС

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты одобрили закон РК "О ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза", сообщает корреспондент Zakon.kz

Ранее, выступая в Мажилисе, заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев отмечал, что целью этого cоглашения является формирование единого рынка аудиторских услуг ЕАЭС, поставки и получения аудиторских услуг без ограничений и изъятий, без дополнительного учреждения в стране пребывания, а также взаимное признание квалификационных аттестатов аудиторов и аудиторских заключений.

Тем временем в заключении профильного комитета Сената поясняется, что соглашение регулирует отношения, связанные с обеспечением допуска аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов одного государства-члена к осуществлению аудиторской деятельности в других государствах-членах и определяет единые требования к ряду субъектов:

лицам, осуществляющим и участвующим в осуществлении аудиторской деятельности;

учреждению и деятельности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов;

проведению квалификационного экзамена и повышению квалификации;

стандартам аудиторской деятельности;

ведению реестра;

независимости и профессиональной этике аудиторов, аудиторской тайне, аудиторским заключениям;

организации и проведению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций;

единому порядку возникновения и прекращения права на осуществление аудиторской деятельности.

Ожидается, что ратификация документа позволит не только установить единые правовые основания для всех участников единого рынка, но и признавать результаты аудита и квалификационных свидетельств, а также осуществлять деятельность за пределами Казахстана без изъятий и ограничений.

"И еще позволит увеличить объем доходов путем увеличения количества аудируемых субъектов и повысить качество аудиторских услуг через конкуренцию", – говорится в заключении.

В целом, сенаторы поддержали ратификацию. Таким образом, закон считается принятым и направляется на подпись главе государства.

Помимо всего прочего, в Казахстане 24 апреля 2023 года внесли изменения в Правила проведения аттестации кандидатов в аудиторы.