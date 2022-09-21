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Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России

обращение мобилизация Россия Фото: pixabay
Президент России Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам, объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября, сообщает Zakon.kz.

Владимир Путин отметил, что "для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства".

Для защиты России, ее суверенитета и целостности считаю необходимым поддержать предложение о проведении частичной мобилизации, указ подписан.Владимир Путин

Также президент России уточнил, что призванные в обязательном порядке будут проходить военную подготовку.

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.Владимир Путин

Кроме того, мобилизованные россияне получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

На сайте Kremlin.ru уже опубликован указ Владимира Путина "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации".

Как позже пояснил министр обороны России Сергей Шойгу, будут призваны по частичной мобилизации 300 тысяч резервистов. Они, по его словам, нужны для укрепления территорий, контролируемых Россией.

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