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Педагогам, приехавшим работать в регионы, установили доплату

учителям, работающим в дефицитных регионах установили доплаты Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 16 сентября 2022 года внесены изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, сообщает Zakon.kz.

В частности, речь идет об установлении доплаты лучшим педагогам, привлеченным для работы в регионы с дефицитом учителей.

Так, предусматривается, что доплата за работу в организациях среднего образования в регионах, имеющих дефицит учителей, составит 150% от должностного оклада.

Должностной оклад (тарифная ставка) педагогов организаций образования определяется путем умножения базового должностного оклада (17 697 тенге) на соответствующие коэффициенты, утвержденные в зависимости от занимаемых должностей и стажа работы.

Специальная программа правительства предусматривает ряд мер поддержки для регионов с дефицитом учителей, которая действует с 1 сентября 2022 года по 25 мая 2027 года.

Цель программы – улучшить качество образования в регионах путем создания устойчивой модели привлечения и удержания квалифицированных и мотивированных педагогов.

Как установлено, потребности в педагогических кадрах имеются в Алматинской, Атырауской, Мангистауской и Туркестанской областях.

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