Гражданским служащим установили доплаты за работу на "Байконуре"
Фото: АО "ЦЭНКИ"
Постановлением правительства от 3 февраля 2026 года внесены изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждены доплаты за особые условия труда в размере 70% от должностного оклада гражданским служащим РГУ "Байконырбаланс" Аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК:
- за работу на территории города Байконыр, имеющего особый режим функционирования;
- за работу с космической техникой;
- за работу выездного характера на территории космодрома "Байконур".
Приказ вводится в действие с 16 февраля 2026 года.
