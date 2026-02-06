#Казахстан в сравнении
Право

Гражданским служащим установили доплаты за работу на "Байконуре"

Космодром Байконур, Байконурский космодром, ракета, ракеты, запуск ракеты, запуск ракет, космический комплекс Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 14:46 Фото: АО "ЦЭНКИ"
Постановлением правительства от 3 февраля 2026 года внесены изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены доплаты за особые условия труда в размере 70% от должностного оклада гражданским служащим РГУ "Байконырбаланс" Аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК:

  • за работу на территории города Байконыр, имеющего особый режим функционирования;
  • за работу с космической техникой;
  • за работу выездного характера на территории космодрома "Байконур". 

Приказ вводится в действие с 16 февраля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
