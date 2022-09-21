109 тысяч гектаров земель вернули в госсобственность в Казахстане

По данным официального представителя Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов Зеина Алипбека, за нецелевое использование земель и их незаконное предоставление прокурорами внесены акты надзора по возврату 109,5 тысячи гектаров земельных участков, из которых более 75 тысяч гектаров на сумму свыше 5 млрд тенге возвращены.

В Костанайской области в нарушение Земельного кодекса местный районный исполнительный орган, не имея на то полномочий (компетенция исключительно областного уровня), выдал 1 тысячу гектаров земли АО кадастровой стоимостью 12 млн тенге. Кроме того, в ходе работ на этом участке, проводимых АО, допущены нарушения ст. 5 Водного кодекса (в нарушение принципа рационального использования водных объектов осушено озеро Малый Танат), в связи с чем также отменены экологические разрешения, полученные АО, на добычу более 7 млн тонн руды стоимостью свыше 140 млн долларов США;

в Экибастузе неиспользуемые земельные участки общей площадью 15,3 тысячи гектаров кадастровой стоимостью 102 млн тенге;

в городе Косшы Акмолинской области земельный участок площадью 20 гектаров кадастровой стоимостью более 600 млн тенге, который в 2005 году в нарушение закона, без соблюдения процедур торгов, был реализован в пользу ТОО;

в Сарысуйском районе Жамбылской области государству был возвращен земельный участок площадью 60 тысяч гектаров кадастровой стоимостью 336 млн тенге, ранее незаконно предоставленный ТОО без подачи соответствующего заявления и землеустроительного проекта;