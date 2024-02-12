Два незаконно приобретенных земельных участка в Алматы вернули в госсобственность

В Медеуском районе выявили и вернули в государственную собственность земельные участки, незаконно предоставленные частным лицам, сообщает Zakon.kz.

По оценкам прокуроров, их общая стоимость составляет 700 млн тенге.

Речь идет о двух земельных участках из тринадцати по улице Радлова, которые в 2009 году местные исполнительные органы выкупили за 1,2 млрд тенге для государственных нужд – строительства Восточной объездной автодороги.

Первый участок земли в 35 соток социально-предпринимательская корпорация Алматы передала частной фирме для строительства комплекса по проведению общественных мероприятий, которая должна была построить там здание площадью 3500 кв. м. Вместо этого юрлицо возвело техническое помещение в 22 кв. м. и, по словам прокуроров, незаконно выкупило участок.

"При этом на участке фактически планировалось возведение очередного коммерческого объекта, что не несло общественно значимой пользы для населения и города", – сообщили прокуроры Медеуского района.

По иску прокуратуры Медеуского района судом сделки признаны недействительными. Постановление не вступило в законную силу.

Во втором случае в этом же районе в 2020 году без проведения обязательного аукциона, выбора наилучшего предложения местные исполнительные органы предоставили участок в 37 соток другому ТОО. Фирма землю не освоила до настоящего времени. По акту надзора прокуратуры недвижимость возвращена государству.

Материал по теме Эксперты высказались о законности строительства в мкр. Тау-Самал в Алматы

Ночью 8 февраля в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал сошел оползень. В ДЧС Алматы заявили, что это произошло, по предварительной информации, из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Объем оползня – 3200 кубометров. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

Материал по теме Сход оползня в Алматы: в лицее простились с погибшими учениками

Под массой оплывины погибла семья из четырех человек – мать, отчим и двое близнецов.