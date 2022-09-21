Депутат раскритиковал ЕНПФ за неэффективную работу

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Аманжан Жамалов предложил правительству направить нераспределенный доход ЕНПФ для выхода женщин, имеющих достаточный стаж и накопления, на пенсию в 58 лет по желанию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру страны, мажилисмен напомнил о поручении президента по разработке эффективной инвестиционной стратегии ЕНПФ.

Активы пенсионного фонда в первую очередь состоят из отчислений казахстанцев в размере 10% от доходов. С 2023 года к ним добавятся еще дополнительные взносы в размере 1,5% за каждого работника с работодателей. Я говорю об этом к тому, что пенсия – это не благотворительность, а заработанное человеком право на достойную старость. 9 сентября на встрече в Минтруда активисты движения за снижение пенсионного возраста в Казахстане высказали свои претензии к ЕНПФ. Есть большое общественное недовольство эффективностью работой ЕНПФ. За 7 месяцев 2022 года доходность активов ЕНПФ составила всего 9,6% годовых. В то время как годовая инфляция уже на сегодня составляет 16,1%. То есть реальная доходность пенсионных накоплений отрицательная. Аманжан Жамалов

Депутат добавил, что можно твердо сказать об отсутствии у ЕНПФ эффективной инвестиционной стратегии.

Так, 44% активов ЕНПФ вложено в облигации Министерства финансов, и основная доходность ЕНПФ обеспечивается опять же за счет бюджета. По факту получается, что они "залезли на шею бюджета и свесили ноги", так как доходности по другим инструментам фактически нет. В своем Послании глава государства объявил о повышении базовой и солидарной пенсии. На это будет выделен дополнительно 421 млрд тенге из бюджета. Но при этом размер накопительной пенсии из ЕНПФ не изменился. И это при том, что под управлением ЕНПФ по состоянию на 1 августа находится астрономическая сумма в 14 трлн тенге. Эта сумма равна годовому бюджету Казахстана. Аманжан Жамалов

В целом, как подчеркнул депутат, являясь госорганизацией, ЕНПФ остается закрытой и непрозрачной структурой.

Небольшая кучка финансистов распоряжается народными деньгами как собственным карманом. Фактически миллиардные доходы и расходы этой организации выведены из-под бюджетных процедур и контроля Счетного комитета. На сегодня административные расходы ЕНПФ достигли 13 млрд тенге. Для сравнения, ежегодные административные расходы всего Минтруда, которое ответственно за всю социальную политику в стране, не превышают 10 млрд тенге. Аманжан Жамалов

В качестве примера парламентарий указал, что только на оплату труда работников ЕНПФ потрачено 7,9 млрд тенге. В "раздутой" структуре ЕНПФ работают 1495 человек.

Вопрос – за чей счет это "финансовое изобилие"? Ответ очень прост – за счет казахстанцев. Вернее, за счет взносов, которые они платят в ЕНПФ. ЕНПФ взимает с каждого вкладчика комиссию от суммы инвестиционного дохода и от пенсионных активов. В 2021 году комиссия ЕНПФ превысила 15 млрд тенге. Кроме того, дополнительно получает доходы по операциям с ценными бумагами. За 2021 год общие доходы ЕНПФ составили почти 35 млрд тенге, а чистая прибыль – 23,4 млрд тенге. Удивительно, но своими деньгами они управляют гораздо эффективнее, чем деньгами вкладчиков. При этом дивиденды акционеру, то есть правительству, не выплачиваются. Аманжан Жамалов

Депутат сообщил, что за годы своего существования ЕНПФ благодаря этим комиссиям, взимаемым с пенсионных взносов казахстанцев, накопил нераспределенную прибыль в 211 млрд тенге. Вся эта прибыль остается в непосредственном распоряжении ЕНПФ, управляется и распределяется им по своему усмотрению. Он подчеркнул, что юридически это уже не деньги вкладчиков, а как бы уже собственные средства ЕНПФ.

Исходя из вышеизложенного, предлагаю Счетному комитету проверить обоснованность и эффективность расходов ЕНПФ за последние годы. Также правительству, как единственному акционеру, следует изъять у ЕНПФ нераспределенную прибыль 211 млрд тенге в качестве дивидендов в бюджет и направить их на решение социальных вопросов, например, проблем категории женщин, имеющих достаточный стаж и накопления для выхода на пенсию в 58 лет по желанию. И требуется рассмотреть вопрос о передаче ЕНПФ в прямое ведение правительства, возможно, под управление Министерства труда и социальной защиты населения. Аманжан Жамалов

1 cентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что до 2028 года пенсионный возраст для женщин будет 61 год.