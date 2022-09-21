Налог на роскошь в Казахстане могут ввести с 2024 года

Сроки внесения нормы о налоге на роскошь в казахстанское законодательство в кулуарах Мажилиса Парламента РК озвучил заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жамаубаев уточнил, что с 1 января 2024 года будет Налоговый кодекс. В нем и отразим, добавил министр.

При этом он заявил, что соответствующее поручение по введению налога на роскошь дано президентом, а значит, работа будет проведена.

Есть поручение, что надо разработать. Мы должны его отработать до сентября 2023 года, потом внести в Мажилис. Надеемся, в течение 2023 года закон будет принят и с начала 2024 года вступит в силу. Ерулан Жамаубаев

1 сентября Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что важно рассмотреть возможность введения так называемого "налога на роскошь".