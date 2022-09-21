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В Алматы зафиксировали сбой с интернетом и связью Beeline

коммент Фото: pixabay
Пользователи Beeline жалуются на сбой связи и интернета. В пресс-службе компании прокомментировали массовые перебои 21 сентября, сообщает Zakon.kz.

О том, что Beeline работает со сбоями в Алматы, сообщили абоненты.

Сейчас наши специалисты разбираются в причинах неисправности и делают все возможное для скорейшего восстановления сервисов. Как только будут известны причины прерывания, мы обязательно сообщим.Пресс-служба Beeline Казахстан

11 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который ужесточает наказание за некачественные услуги связи и интернета.

Соответствующие поправки позволят усилить ответственность операторов за оказание услуг связи и доступа к интернету, не соответствующих техническим параметрам.

Теперь в случае выявления нарушений операторы связи вместо 100 МРП будут оштрафованы на 1 тыс. МРП, а в случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа увеличится с 200 до 1,5 тыс. МРП.

12 июля стало известно, куда жаловаться казахстанцам на плохой интернет.

Проведенный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности анализ показывает, что количество жалоб на плохое качество связи выросло в 10 раз.

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