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В Алматы автобус столкнулся с грузовиком и вылетел на тротуар

В Алматы автобус столкнулся с грузовиком и вылетел на тротуар Фото: Zakon.kz
В Алматы автобус маршрута №44 столкнулся с грузовиком MAN. Пострадали пассажиры автобуса, сообщает Zakon.kz.

Автобус двигался по улице Ашимова в северном направлении, переехав перекресток, навстречу ему вылетел грузовик. После ДТП автобус вылетел с дороги на тротуар, снес несколько деревьев.

Автобус, ДТП

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП четыре человека были доставлены в больницу. Остальные пассажиры автобуса от госпитализации отказались.

ДТП, Алматы

Фото: Zakon.kz

Как рассказал водитель грузовика, у него отказали тормоза.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

ДТП, Автобус

Фото: Zakon.kz

ДТП Автобус

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

16 июня в Алматы произошло ДТП с участием автобуса и автокрана.

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