В Алматы автобус столкнулся с грузовиком и вылетел на тротуар
Фото: Zakon.kz
В Алматы автобус маршрута №44 столкнулся с грузовиком MAN. Пострадали пассажиры автобуса, сообщает Zakon.kz.
Автобус двигался по улице Ашимова в северном направлении, переехав перекресток, навстречу ему вылетел грузовик. После ДТП автобус вылетел с дороги на тротуар, снес несколько деревьев.
В результате ДТП четыре человека были доставлены в больницу. Остальные пассажиры автобуса от госпитализации отказались.
Фото: Zakon.kz
Как рассказал водитель грузовика, у него отказали тормоза.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
16 июня в Алматы произошло ДТП с участием автобуса и автокрана.
Фото: Zakon.kz
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