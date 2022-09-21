В Алматы автобус столкнулся с грузовиком и вылетел на тротуар

В Алматы автобус маршрута №44 столкнулся с грузовиком MAN. Пострадали пассажиры автобуса, сообщает Zakon.kz.

Автобус двигался по улице Ашимова в северном направлении, переехав перекресток, навстречу ему вылетел грузовик. После ДТП автобус вылетел с дороги на тротуар, снес несколько деревьев.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП четыре человека были доставлены в больницу. Остальные пассажиры автобуса от госпитализации отказались.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал водитель грузовика, у него отказали тормоза.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz