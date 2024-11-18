В Алматы грузовик врезался в пассажирский автобус
Фото: Zakon.kz
В Алматы 18 ноября грузовик столкнулся с автобусом 45-го маршрута, пострадавших нет. Об этом Zakon.kz сообщили в Департаменте полиции мегаполиса.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17:00 в Алатауском районе.
По данным полиции, водитель грузовика, двигаясь задним ходом по улице Ушконыр в западном направлении, столкнулся с автобусом маршрута №45, следовавшим по улице Жанкожа батыра на север.
Для выяснения обстоятельств происшествия сотрудники управления полиции Алатауского района начали расследование.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматинской области 18-летнего водителя подозревают в наезде на четырех пешеходов. Одна из них, 16-летняя девушка, скончалась.
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