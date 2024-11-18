В Алматы грузовик врезался в пассажирский автобус

Фото: Zakon.kz

В Алматы 18 ноября грузовик столкнулся с автобусом 45-го маршрута, пострадавших нет. Об этом Zakon.kz сообщили в Департаменте полиции мегаполиса.

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