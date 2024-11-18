Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы грузовик врезался в пассажирский автобус

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 19:11 Фото: Zakon.kz
В Алматы 18 ноября грузовик столкнулся с автобусом 45-го маршрута, пострадавших нет. Об этом Zakon.kz сообщили в Департаменте полиции мегаполиса.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17:00 в Алатауском районе. 

По данным полиции, водитель грузовика, двигаясь задним ходом по улице Ушконыр в западном направлении, столкнулся с автобусом маршрута №45, следовавшим по улице Жанкожа батыра на север.

Для выяснения обстоятельств происшествия сотрудники управления полиции Алатауского района начали расследование.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматинской области 18-летнего водителя подозревают в наезде на четырех пешеходов. Одна из них, 16-летняя девушка, скончалась. 

Читайте также

Трое детей и их дедушка погибли от отравления в Костанайской области
Трое детей и их дедушка погибли от отравления в Костанайской области
Дети у окна, окно, выпал из окна, ребенок у окна, окна
Студентки Павлодара пытались спуститься с четвертого этажа по простыне: обе в больнице
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои
Бывший полицейский забил мужчину до смерти в ЗКО
Диана Абдуллаева
ДП Алматы Алматы ДТП 2024 год Автобусы Общественный транспорт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
через 250 миллионов лет Земля станет практически непригодной для жизни
Когда Земля станет непригодной для жизни
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Санаторий, Казахстан, бесплатно
Бесплатная путевка в санаторий: кому из казахстанцев она положена
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: