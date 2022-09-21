Компания "ЦТС" отказалась считать спор по делу Кайрата Сатыбалдыулы решенным

АО "ЦТС" отозвало подписи в медиативном соглашении об урегулировании спора по уголовному делу Кайрата Сатыбалдыулы, согласно которому потерпевшей стороне выплатили более 28,6 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Астане состоялось очередное заседание судебного процесса по уголовному делу Кайрата Сатыбалдыулы.

Судья Нурлан Баяхметов сообщил, что сегодня от АО "ЦТС", которое является потерпевшей стороной по данному уголовному делу, поступило ходатайство относительно отзыва подписи в соглашении об урегулировании спора.

АО "ЦТС" отозвало свою подпись в соглашении об урегулировании спора и примирения сторон в порядке судебной медиации от 8 сентября 2022 года и просит вышеуказанное соглашение считать недействительным. И просит данное ходатайство приобщить к материалам уголовного дела в отношении Сатыбалдыулы, Мухамбетжанулы и Бекетова. Судья Нурлан Баяхметов

Представитель компании Жандосов сообщил, что вопрос по данному соглашению пока до конца не решен.

Из уточняющих вопросов судьи стало известно, что глава АО "ЦТС" просит считать соглашение недействительным.

Да, так (просит считать медиативное соглашение недействительным. – Прим. ред.). Ущерб компании возмещен, деньги находятся на счетах АО "ЦТС". Представитель АО "ЦТС" Жандосов

В итоге суд постановил отложить судебное заседание до 15:00 22 сентября для того, чтобы стороны могли обсудить вопрос и принять решения по ходатайству по заключению процессуального соглашения.

20 сентября в ходе судебного процесса по уголовному делу Кайрата Сатыбалдыулы один из адвокатов заявил о заключении медиативного соглашения между АО "Казахтелеком" и подсудимыми Бекетовым, Мухамеджанулы, Конырбаевым и Муравьевым.

Позже в пресс-службе столичного суда сообщили, что Кайрат Сатыбалдыулы вернул компании более 28 млрд тенге и АО "ЦТС" претензий к подсудимому не имеет.