В окрестностях Атырау частично потушили горящий камыш

Близ Атырау продолжают работы по тушению пожара. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области рассказали Zakon.kz, что потушен один очаг.

В ведомстве уточнили, что специалисты выявили два открытых очага загорания камыша на примерной площади по 400 кв. м и один очаг тления камыша на примерной площади 1 га.

Распространение загорания камыша на территорию Государственного природного резервата "Ак Жайык" не зафиксировано. Пресс-служба ДЧС Атырауской области

Также отмечено, что уже осуществлено 33 сброса воды с вертолета с водосливным устройством Ми-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК.

В ходе тушения был потушен один очаг открытого загорания камыша на примерной площади 400 кв. м, работы по тушению продолжаются. Пресс-служба ДЧС Атырауской области

20 сентября небо над Атырау стал накрывать черный дым. В Казнете незамедлительно стали распространять видео с падающим пеплом. Департамент экологии начал проверку состояния атмосферного воздуха в Атырау.