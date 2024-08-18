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Жители Актау задыхаются от дыма горящего камыша и тлеющего мусора

горение камыша, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 16:23 Фото: ДЧС Мангистауской области
Больше суток горит камыш на побережье Каспийского моря, который не могут потушить из-за отсутствия дороги к очагу пожара, сообщает Zakon.kz.

Жители Актау жалуются на едкий и неприятный запах, который преследует горожан с ночи 18 августа. В ДЧС региона поясняют, что смог вызван тлением растительности в труднодоступной болотистой местности побережья.

смог, горение камыша, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 16:23

Фото: ДЧС Мангистауской области

"Тушение невозможно из-за отсутствия подъездных путей. Угрозы населенным пунктам нет. Силами ДЧС проводится мониторинг", – сообщили в ведомстве.

Очаг расположен в 20 километрах от села Жанбай в Исатайском районе. Также в городе продолжает тлеть мусорный полигон.

В Департаменте экологии Мангистауской области сообщили о проведенных замерах воздуха. Результаты будут предоставлены позже. В понедельник, 19 августа, проведут внеплановую проверку, пишет lada.kz.

Напомним, мусорный полигон, который находится в 2,5 км от села Баянды, загорелся в ночь на 17 августа.

22 июня 2024 года пожар на крупном мусорном полигоне, куда привозят твердые бытовые отходы, тушили в Карагандинской области. Огонь распространился на площади 1000 м².

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Актау Мангистауская область Пожар 2024 год Каспийское море
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