Выборы начинают поэтапную перезагрузку политической системы – политолог

Внеочередные выборы президента РК необходимы с точки зрения качественной перезагрузки государственной системы, чтобы на практике ощутить все те конституционные изменения, которые были внесены на референдуме, отметил в комментариях Zakon.kz эксперт КИСИ при президенте РК Айдар Курмашев.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, что подписал Указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов президента РК.

Новость по теме Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября

– На самом деле выборы анонсированы заранее, – отметил эксперт Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Айдар Курмашев. – Глава государства заявил о проведении внеочередных президентских выборов еще 1 сентября в своем Послании, а указ подписан только сейчас, спустя почти месяц.

По мнению экспертного сообщества, новый электоральный цикл прогнозировался еще после мартовского Послания и во время референдума. Ряд экспертов указывали, что сама логика конституционной реформы диктовала необходимость проведения вслед президентских и парламентских выборов. В частности, возможность проведения в этом году президентских выборов отмечал политолог Газиз Абишев. Проведение парламентских выборов весной 2023 года (первое полугодие) также прогнозировал Марат Шибутов. В данном ключе нельзя назвать выборы чем-то неожиданным: эксперты сходились в том, что проведение выборов укладывается в логику политического курса на реформы. Эксперт Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Айдар Курмашев

Говоря об этом, политолог отметил важность обновления президентского, парламентского и маслихатовских мандатов как закрепления итогов референдума. Поэтому как для экспертного сообщества, так и для политических кругов выборы не были неожиданным событием, а наоборот – вполне предсказуемым шагом, считает он.

Хотел бы не согласиться с теми, кто говорит, что у кандидатов было недостаточно времени. Ведь кандидатом в президенты страны решают стать не в день объявления очередных или внеочередных выборов. К этому должна вестись тщательная организационная и, наверное, в большей степени общественная работа. Другими словами, авторитет и репутация человека, выдвигающегося кандидата, вырабатываются годами, а то и десятилетиями. Эксперт Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Айдар Курмашев

Наряду с этим Курмашев отметил и анонсирование проведения парламентских выборов в первом полугодии 2023 года. По его мнению, у всех ответственных политических сил – партий и будущих одномандатных кандидатов – есть достаточно времени как для регистрации новых партий, так и для подготовки к будущей электоральной парламентской кампании.

Проведение выборов в первую очередь необходимо с точки зрения качественной перезагрузки государственной системы, которая требуется, чтобы в практической плоскости ощутить все те конституционные изменения, которые были внесены по итогам июньского референдума. Эксперт Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Айдар Курмашев

Обновление кадрового состава всей политической системы, в том числе на местах, позволит существенно усилить реализацию всех инициатив и проектов в форватере Нового Казахстана, резюмировал политолог.