Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА

Москва Алматы перелет Фото: Zakon.kz
В Комитете гражданской авиации МИИР РК отметили, что тарифы на авиабилеты из Москвы в Алматы не менялись, сообщает Zakon.kz.

Стоимость авиабилетов из Москвы в Алматы в распространяемой в соцсетях информации указана с учетом транзитного рейса через Дубай. Об этом сообщили в КГА МИИР.

В комитете пояснили, что цена в 7,8 млн тенге формируется из транзита по маршруту Москва – Дубай (Emirates) и Дубай – Алматы ("Эйр Астана").

7,8 млн тенге из Москвы в Алматы

Фото: КГА МИИР РК

На прямых рейсах казахстанских авиакомпаний по маршрутам Москва – Алматы и Дубаи – Алматы тарифы не менялись.

По состоянию на 18:00 21 сентября:

  • стоимость билета на рейс SCAT по маршруту Москва (Внуково) – Алматы от 24 сентября 2022 года составляет 253 688 тенге и от 29 сентября – 208 078 тенге;

  • стоимость билета на рейс «Эйр Астана» по маршруту Дубай – Алматы от 22 сентября 2022 года составляет 334 146 тенге.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.

Российский адвокат Георгий Мелков рассказал агентству "Федерал Пресс", что по российским законам все мужчины в возрасте от 18 до 65 лет не смогут выехать за границу.

Однако непонятно, как будут организованы мобилизационные мероприятия в России. Пока нет информации о том, введен ли запрет на выезд военнообязанных граждан из страны.

Читайте также

Ракета "Союз" с уроженцем Казахстана на борту стартовала с Байконура

Уволившиеся сотрудники скорой помощи в Жанаозене планируют подать в суд на руководство

Мужчина пытался вывезти деньги в обуви из аэропорта Астаны

Данияр Кунафин
КГА Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
Летняя жара до 34 градусов вернется в Казахстан
Летняя жара до 34 градусов вернется в Казахстан
обращение мобилизация Россия
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления