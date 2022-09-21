Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
Стоимость авиабилетов из Москвы в Алматы в распространяемой в соцсетях информации указана с учетом транзитного рейса через Дубай. Об этом сообщили в КГА МИИР.
В комитете пояснили, что цена в 7,8 млн тенге формируется из транзита по маршруту Москва – Дубай (Emirates) и Дубай – Алматы ("Эйр Астана").
Фото: КГА МИИР РК
По состоянию на 18:00 21 сентября:
стоимость билета на рейс SCAT по маршруту Москва (Внуково) – Алматы от 24 сентября 2022 года составляет 253 688 тенге и от 29 сентября – 208 078 тенге;
стоимость билета на рейс «Эйр Астана» по маршруту Дубай – Алматы от 22 сентября 2022 года составляет 334 146 тенге.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.
Российский адвокат Георгий Мелков рассказал агентству "Федерал Пресс", что по российским законам все мужчины в возрасте от 18 до 65 лет не смогут выехать за границу.
Однако непонятно, как будут организованы мобилизационные мероприятия в России. Пока нет информации о том, введен ли запрет на выезд военнообязанных граждан из страны.