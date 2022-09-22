Корабль "Циолковский" пристыковался к МКС

На борту корабля находится 39-летний Дмитрий Петелин – уроженец Казахстана, который родился в Костанае, сообщает Zakon.kz.

В 23:06 по времени Астаны пилотируемый корабль "Союз МС-22" ("К.Э. Циолковский") пристыковался к модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Ракета стартовала с Байконура 21 сентября. К международной космической станции отправились российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

Ранее жители Казахстана сняли на фото и видео ракету в небе.