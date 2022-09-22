В России проходят акции протеста против частичной мобилизации

Задержания прошли минимум в 30 городах России. Большая часть задержанных в Петербурге, сообщает Zakon.kz.

В Сибири и на Дальнем Востоке, на Урале, в Твери и Воронеже, в Санкт-Петербурге и Москве на центральные площади городов выходят несогласные с частичной мобилизацией, сообщает Deutsche Welle.

По состоянию на 23:06 по времени Астаны всего на акциях задержали не менее 535 человек. Из них большая часть задержанных в Петербурге – 96 протестующих, затем в Москве (89 протестующих) и Екатеринбурге (45 человек).

В Хабаровске на акцию против мобилизации вышли 12 человек. Несколько человек вечером 21 сентября собрались на площади в центре Якутска.

В Иркутске на центральную площадь вышли несколько десятков человек, сообщается о десяти задержанных. Больше всего задержанных в Томске. В Улан-Удэ люди пришли на акцию с самодельными плакатами, собрались несколько десятков человек.

Несколько десятков противников мобилизации собрались на центральной площади в Новосибирске. Задержан один человек.