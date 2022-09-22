В двух районах Алматы более 1427 домов подлежат сносу

Представители Антикоррупционной службы ознакомились с реализацией Программы реновации жилищного фонда Алматы, сообщает Zakon.kz.

Определена Карта коррупционных рисков, в которую включены наиболее актуальные вопросы, волнующие население мегаполиса. Одним из приоритетных направлений являются вопросы строительства жилья, в частности, выделения социального жилья, развития окраин, дефицита социальных объектов.

Фото: Антикоррупционная служба

В целях устранения аварийных ситуаций в ЖКХ согласно Программе жилищного фонда города на 2021-2025 годы предусмотрена реновация жилья, т.е. процесс замещения ветхого жилья на новое.

На сегодня во многих районах Алматы преимущественно жилой фонд составляют двухэтажные дома каркасно-камышитового строения, 1921-1962 годов постройки. Только в Турксибском и Жетысуском районах насчитывается 1427 домов, подлежащих сносу. Антикоррупционная служба

По информации Антикора, программа реновации заключается в привлечении инвесторов в обеспечении жителей города новым комфортабельным жильем без выделения государственных средств.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы

С проектом реновации жилого фонда ознакомился руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов в ходе рабочей поездки по региону. В ходе визита продемонстрирован ветхий жилой фонд, а также представлен жилой комплекс, который был построен на месте снесенных домов.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы