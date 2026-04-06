Общество

В области Улытау активно стартовала программа реновации жилищного фонда

Фото: акимат области Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 19:13
В области Улытау дан старт масштабной программе реновации, направленной на комплексное обновление жилищного фонда.

В рамках проекта при поддержке инвестиций планируется поэтапный снос аварийных домов в городах Жезказгане, Сатпаеве и Каражале с последующим строительством на их месте современных жилых комплексов.

На сегодняшний день в областном центре – городе Жезказгане – по улице Абая уже ограждены четыре жилых дома, где ведутся подготовительные работы.

Фото: акимат области Улытау

В течение ближайших десяти дней запланирован их демонтаж с последующим началом строительства новых объектов. Проект реализуется при участии отечественных инвесторов. На данной территории предусматривается возведение двух пятиэтажных жилых домов комфорт-класса. Кроме того, дворовые пространства будут полностью благоустроены, а здания оснастят современными лифтами.

В городе Сатпаеве работы по реновации аварийного жилья также планируется начать в течение ближайшего месяца.

Следует отметить, что в целях системного обновления изношенного жилищного фонда акиматом области Улытау ранее были установлены партнерские отношения с китайскими компаниями и подписан ряд соответствующих меморандумов. Это позволило привлечь иностранные инвестиции, в рамках которых на месте порядка 40 ветхих домов планируется строительство современных многоквартирных жилых комплексов.

Фото: акимат области Улытау

В целом по области аварийными признаны 120 жилых домов. Для комплексного решения данной задачи уполномоченной организацией по реализации программы реновации определена социально-предпринимательская корпорация "Улытау".

Фото: акимат области Улытау

В настоящее время корпорация продолжает активную работу по привлечению инвесторов для поэтапного обновления всего аварийного жилищного фонда региона.

Канат Болысбек
Компания 1xbet стала генеральным партнером программы по реновации полей "Alañ"
В области Улытау кардиоуслуги станут доступнее
Программа реновации: половину всех ветхих домов Алматы модернизируют до 2030 года
Арман Царукян ответил, кто победил бы в его бою с Хабибом Нурмагомедовым
"Пытался развить успех, но не совсем получилось": Бублик - о старте сезона-2026
Борца из Казахстана лишили шанса на медаль чемпионата Азии в Бишкеке
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль чемпионата Азии в Бишкеке
