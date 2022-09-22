Житель Усть-Каменогорска получил срок за желание хорошо выглядеть на свидании

31-летний житель Усть-Каменогорска дважды украл кроссовки из магазина. Причиной преступных действий явилось желание красиво и стильно выглядеть, сообщает Zakon.kz.

Первый раз мужчина совершил кражу в середине августа.

Он зашел в один из крупных торговых центров, и ему приглянулись брендовые кроссовки. Мужчина сорвал с обуви антикражное устройство, а свои старые кроссовки положил в коробку. Из магазина уже вышел в украденных кроссовках. Пресс-служба ДУИС по ВКО

На тот момент кражу никто и не заметил. Спустя месяц мужчина снова решил "обновить гардероб".

По наработанной схеме "обновил обувь" и скрылся. Но в этот раз пропажу дорогой обуви заметили. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские вычислили "модника". Пресс-служба ДУИС по ВКО

Как выяснилось, на дело его вдохновили отношения с девушкой: он признался, что пытался на свидании произвести неизгладимое впечатление.