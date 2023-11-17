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Мужчина сорвался с крыши дома в Усть-Каменогорске

Мужчина сорвался с крыши дома в Усть-Каменогорске Фото: очевидцев
31-летний житель Усть-Каменогорска сорвался с крыши двухэтажного здания во время работ на кровле здания, сообщает Zakon.kz.

15 ноября пострадавшего мужчину обнаружили на асфальте местные жители. По словам очевидцев, он делал замеры на крыше двухэтажного дома и сорвался вниз. В полиции подтвердили случившееся, передает YK-news.


"Указанный факт зарегистрирован в установленном порядке, проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются. 31-летнего пострадавшего госпитализировали". Пресс-служба департамента полиции ВКО

По данному факту начата проверка. Издание сообщает, что пострадавший находится в коме.

16 ноября в Усть-Каменогорске в районе пересечения улиц Новаторов – Кабанбай батыра девушка упала с парапета на землю.

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