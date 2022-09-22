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Айдын Рахимбаев в день своего юбилея открыл школу в родном селе

открытие школа Фото: Ybyrai mektebi
70% казахстанских школ – сельские, и часто эти школы нуждаются в поддержке. 20 сентября в учебном заведении села Кулынжон Самарского района Восточно-Казахстанской области запустили пилотную модель бесшовного обучения.

Выяснилось, что к своему пятидесятилетнему юбилею казахстанский бизнесмен Айдын Рахимбаев подарил родному краю обновленную школу под названием Ybyrai mektebi. Он учился в этой школе и выпустился в 1989 году. Открыть объект и отметить юбилей за общим дастарханом собрались все жители села Кулынжон.

открытие школа

Фото: Ybyrai mektebi

В этой школе проведены работы по реконструкции, капитальному ремонту и строительству нового комьюнити центра, оснащенного всем необходимым современным оборудованием. Проект реализован на средства фонда Aidyn & Anar Rakhimbayev Foundation. Объем вложений составил порядка $2 млн.

школа открытие

Фото: Ybyrai mektebi

Сейчас это один большой комплекс, который содержит ясли-сад для детей от 1 до 5 лет, начальную, среднюю и старшую школу, а также комьюнити центр для всех жителей села. В рамках проекта в казахстанскую программу образования адаптированы лучшие финские и сингапурские практики.

школа открытие

Фото: Ybyrai mektebi

Школа получила статус экспериментальной. Перед проектом стоят серьезные вызовы по разработке новых методологий обучения в селе по самым высоким международным стандартам и масштабированию лучшего опыта в аулы страны.

Отметим, что буквально в сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев призвал представителей крупного бизнеса не оставаться в стороне от решения волнующих общество социальных проблем.

Мы рассчитываем и на благотворительные акции с вашей стороны. Сейчас в стране остро стоит проблема нехватки школ, студенческих общежитий, спортивных объектов для молодежи. Ваша помощь имела бы большое значение для страны, – подчеркнул глава государства.

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