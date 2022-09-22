Сенатор предложил наказывать владельцев оптовых рынков за ценовые сговоры

Депутат Сената Андрей Лукин считает, что в Казахстане отсутствует должное законодательное регулирование сферы торговли социально значимыми продовольственными товарами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В своем депутатском запросе, адресованном премьер-министру Алихану Смаилову, он отметил, что во всех регионах страны имеются проблемные вопросы в деятельности крупных оптовых рынков. Это факты спекуляции с ценами, искусственный дефицит товаров, высокая арендная плата, принуждение арендаторов к закупу социальных товаров у аффилированных с администрацией рынка лиц по высокой цене.

По официальным данным, на сегодня цены выросли на 20%, но фактически на 50% и более. К такому положению дел привело отсутствие должного законодательного регулирования и методологического воздействия на сферу торговли социально значимыми продовольственными товарами со стороны Министерства торговли и интеграции, антимонопольного и местных исполнительных органов. Депутат Сената Андрей Лукин

Депутат привел несколько примеров. Он рассказал, как сахарные центры страны – Семей и Усть-Каменогорск – в сговоре с группой поставщиков искусственно ограничивали продажу сахара, что привело к его удорожанию на 40% – до 700 тенге за килограмм. Тогда как еще в феврале средняя цена на сахар была 300 тенге. Аналогичные случаи выявили и в Северо-Казахстанской, Мангистауской областях.

В Алматы руководство одного из рынков заставляло предпринимателей неофициально, без заключения договоров, выкупать торговые места, которые они арендуют более 15 лет.

Сенатор считает, что признаки одностороннего принятия решений владельцами рынков напрямую влияют на удорожание социально значимых продовольственных товаров.

Первоочередная причина сложившейся ситуации заключается в пассивности действий налоговых органов и акиматов. Как следствие, фактическое удорожание в розничной торговле сегодня в среднем составляет 50% и больше от себестоимости продуктов, любой ажиотаж доводит рост цен до 70% и выше. Здесь требования статьи о недопустимости превышения 15% надбавки на социально значимые продовольственные товары носят декларативный характер и практически никем не соблюдаются. Андрей Лукин

И несмотря на особую государственную важность оборота социально значимых продовольственных товаров в стране, ни одним уполномоченным органом не инициируется вопрос упорядочения законодательства в этой сфере.

Исходя из обозначенных недостатков и в целях улучшения продовольственной безопасности страны, сенатор предлагает следующее: