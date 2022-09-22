Сенатор предложил наказывать владельцев оптовых рынков за ценовые сговоры
В своем депутатском запросе, адресованном премьер-министру Алихану Смаилову, он отметил, что во всех регионах страны имеются проблемные вопросы в деятельности крупных оптовых рынков. Это факты спекуляции с ценами, искусственный дефицит товаров, высокая арендная плата, принуждение арендаторов к закупу социальных товаров у аффилированных с администрацией рынка лиц по высокой цене.
По официальным данным, на сегодня цены выросли на 20%, но фактически на 50% и более. К такому положению дел привело отсутствие должного законодательного регулирования и методологического воздействия на сферу торговли социально значимыми продовольственными товарами со стороны Министерства торговли и интеграции, антимонопольного и местных исполнительных органов. Депутат Сената Андрей Лукин
Депутат привел несколько примеров. Он рассказал, как сахарные центры страны – Семей и Усть-Каменогорск – в сговоре с группой поставщиков искусственно ограничивали продажу сахара, что привело к его удорожанию на 40% – до 700 тенге за килограмм. Тогда как еще в феврале средняя цена на сахар была 300 тенге. Аналогичные случаи выявили и в Северо-Казахстанской, Мангистауской областях.
В Алматы руководство одного из рынков заставляло предпринимателей неофициально, без заключения договоров, выкупать торговые места, которые они арендуют более 15 лет.
Сенатор считает, что признаки одностороннего принятия решений владельцами рынков напрямую влияют на удорожание социально значимых продовольственных товаров.
Первоочередная причина сложившейся ситуации заключается в пассивности действий налоговых органов и акиматов. Как следствие, фактическое удорожание в розничной торговле сегодня в среднем составляет 50% и больше от себестоимости продуктов, любой ажиотаж доводит рост цен до 70% и выше. Здесь требования статьи о недопустимости превышения 15% надбавки на социально значимые продовольственные товары носят декларативный характер и практически никем не соблюдаются.Андрей Лукин
И несмотря на особую государственную важность оборота социально значимых продовольственных товаров в стране, ни одним уполномоченным органом не инициируется вопрос упорядочения законодательства в этой сфере.
Исходя из обозначенных недостатков и в целях улучшения продовольственной безопасности страны, сенатор предлагает следующее:
Формировать долгосрочные государственные заказы крупным отечественным товаропроизводителям социально значимых продовольственных товаров для единых поставок в Стабфонды с субсидированием транспортных расходов. Также определить неснижаемый запас социально значимых продтоваров по аналогии с государственным материальным резервом.
Инициировать разработку механизмов защиты внутреннего рынка социально значимых продовольственных товаров от любых негативных явлений.
Актуализировать перечень социально значимых продовольственных товаров, заменив их на менее дефицитные сорта, с учетом специфики региона и с внедрением особой маркировки 19 наименований продуктов.
Рассмотреть вопрос кодификации нормативных и подзаконных правовых актов, регулирующих торговлю социально значимыми продовольственными товарами, а также законодательно предусмотреть ответственность владельцев оптовых рынков за нарушения торговой деятельности, допустившие социальные последствия.
Оцифровать весь процесс реализации социально значимых продовольственных товаров с момента поступления на рынок до реализации конечному потребителю, в том числе механизмы контроля доступности торговых площадей и объемов продуктов в Стабфондах.
Проработать вопрос упрощения государственного контроля за реализацией социально значимых продовольственных товаров в сфере розничной торговли.